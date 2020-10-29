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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

29 октября, 09:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Коронавирус разошелся не на шутку, особенно много стало летальных случаев

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг о ситуации с эпидемией в Украине. Глава ведомства Максим Степанов озвучил последние данные по коронавирусу.

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Как стало известно, по состоянию на утро 29 октября в Украине подтвердили 7342 новых случая заражения коронавирусом (370 417 с начала эпидемии). За среду умерли 113 украинцев (6868 с начала эпидемии), а выздоровели 2990 человек (151 632 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновили зоны карантина.

В Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. А тем временем один из разработчиков отечественной вакцины против COVID-19 Михаил Фаворов в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что украинскую вакцину начнут тестировать через три месяца, а ее конечное изготовление можно ожидать примерно через год.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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