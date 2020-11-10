Какова ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова больше десяти тысяч больных за сутки и почти 200 умерших

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 10 ноября в Украине подтвердили 10 842 новых случая заражения коронавирусом (479 197 с начала эпидемии). За понедельник умер 191 украинец (8756 с начала эпидемии), а выздоровели 5514 человек (214 657 с начала эпидемии).

В тренде Украина переходит на новый этап борьбы с коронавирусом – Ляшко

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. Также в Украине обновились зоны карантина.

А тем временем правительство вместе с Минздравом всерьез рассматривает введение карантина выходного дня. Предлагается по субботам и воскресеньям закрывать все учреждения, кроме продовольственных магазинов, аптек и объектов критической инфраструктуры. При этом общественный транспорт останавливать не будут. Соответствующее решении обещают объявить в ближайшие дни. В свою очередь президент Владимир Зеленский уверен, что такой карантин поможет избежать жесткого локдауна.

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама