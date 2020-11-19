Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова зафиксированы рекордные показатели смертности и новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

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Видео выступления главы ведомства Максима Степанова.

Замглавы Минздрава Светлана Шаталова.

Как стало известно, по состоянию на утро 19 ноября в Украине подтвердили 13 357 новых случаев заражения коронавирусом (583 510 с начала эпидемии). За среду умерли 257 украинцев (10 369 с начала эпидемии), а выздоровели 7400 (266 479 с начала эпидемии).

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Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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