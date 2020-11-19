Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

19 ноября, 09:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине снова зафиксированы рекордные показатели смертности и новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в Украине.

Реклама

Видео выступления главы ведомства Максима Степанова.

Замглавы Минздрава Светлана Шаталова.

В тренде
"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)

Как стало известно, по состоянию на утро 19 ноября в Украине подтвердили 13 357 новых случаев заражения коронавирусом (583 510 с начала эпидемии). За среду умерли 257 украинцев (10 369 с начала эпидемии), а выздоровели 7400 (266 479 с начала эпидемии).

Реклама

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", вся Украина будет "оранжевой", то есть везде будут действовать ограничения, которые определялись для "оранжевой зоны". Читайте подробнее, какие для украинцев будут ограничения в общенациональном карантине.

Также с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья, почти все было закрыто, за исключением объектов критической инфраструктуры и общественного транспорта. Однако не все добросовестно выполняли требования правительства. Как украинцы нарушали и обходили решение Кабмина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погодаУкраина
Лидеру боевиков
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)Донбасс
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
"Ситуация в Крыму близка к катастрофической": у Зеленского забили тревогуУкраина
Зимой Украину ждет
Зимой Украину ждет "коронавирусный шторм". Радуцкий рассказал, когда это закончитсяУкраина
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизниНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять