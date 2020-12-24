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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

24 декабря, 09:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

С начала эпидемии в Украине заболели ковидом миллион человек

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране.

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Как стало известно, по состоянию на утро 24 декабря в Украине подтвердили 10 572 новых случая заражения коронавирусом (1,02 млн с начала эпидемии). За вторник умерли 288 украинцев (17 823 с начала эпидемии), а выздоровели 15 746 человек (638 тыс. с начала эпидемии).

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Отметим, что число заболевших COVID-19 в мире за прошедшую неделю превысило 4,3 млн – это самый высокий показатель с начала пандемии. А вот в Украине количество новых случаев снизилось. Более того, все дни недели, кроме понедельника и воскресенья, число выздоровевших превышало количество заразившихся.

А тем временем в Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым запретам" Кабмин добавил несколько новых.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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