Українська
$ 27,77
33,67
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

11 февраля, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За последние сутки более чем на полторы тысячи выросло количество новых больных

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине.

Реклама

Как стало известно, по состоянию на утро 11 февраля в Украине подтвердили 5039 новых случаев заражения коронавирусом (1 258 094 с начала эпидемии). За среду умерли 124 украинца (24 058 с начала эпидемии), а выздоровели 6568 человек (1 098 944 с начала эпидемии).

В тренде
Польша перепродаст Украине больше миллиона доз вакцины AstraZeneca

Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Тем временем наша страна готовится к получению вакцины от коронавируса и к началу вакцинации украинцев примерно с 15 февраля. Чем будут прививать украинцев от COVID-19 и какие эффективность и "побочки" у препаратов.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снежный апокалипсис в Украине продолжается: все подробности (фото, видео)
Снежный апокалипсис в Украине продолжается: все подробности (фото, видео)Украина
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валют
Доллар упал еще ниже, евро дорожает: официальный курс валютФинансы
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-Заспе
Главу КСУ Тупицкого невозможно выселить из коттеджа в Конче-ЗаспеУкраина
У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцине
У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцинеВласть
В Ровенской области женщина после родов заморозила ребенка в холодильнике
В Ровенской области женщина после родов заморозила ребенка в холодильникеЗапад
Яйца продают уже по 40 гривен за десяток. Чего ждать от цен?
Яйца продают уже по 40 гривен за десяток. Чего ждать от цен?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять