Какая вакцина от COVID-19 лучшая. Ляшко дал совет украинцам

Виктор Ляшко вакцинировался AstraZeneca / Фото: facebook.com/viktor.liashko

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко советует украинцам как можно скорее сделать прививки от коронавируса, не дожидаясь "лучшей" вакцины, так как наилучшая – та, которая уже введена.

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Об этом он заявил в комментарии новостям "Сегодня".

"Лучшая вакцина – та, которая введена в организм и уже работает. Поэтому, я вам серьезно говорю, не нужно искать и смотреть эти маркетенгови ловушки. Просто обратиться к своему семейному врачу, записаться на прививку, прийти – и привиться. И, поверьте, это будет вам защита. Даже спрашивайте чем", – утверждает министр.

Он добавил, что сам, как доктор, сделал первую прививку вакциной AstraZeneca в Кагарлыкской районной больниц и через три месяца ему ввели вторую дозу.

Напомним, в центрах массовой вакцинации будутиспользовать антиковидну вакцину Comirnaty от Pfizer-BioNTech, поставки которой ожидаются в ближайшее время.

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Мы также писали, что Украина получила от Румынии партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Отметим, в Украине 15 июля сделали рекордное количество прививок против коронавируса – более 117 тысяч.

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