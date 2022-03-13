Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Какие гуманитарные коридоры будут работать в Украине 13 марта: список

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 марта, 11:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ирина Верещук рассказала о текущей ситуации
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Вице-премьер-министр Ирина Верещук объявила список гуманитарных коридоров, которые будут действовать в Украине 13 марта.

"Вчера выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, двигаются в направлении Мариуполя, и я искренне надеюсь, что уже вечером буду отчитываться о положительном результате", – заявила Верещук на брифинге в воскресенье.

Реклама

Вице-премьер рассказала о ситуации на киевском направлении:

Сегодня из города Бородянка Киевской области в Житомир будет отправлено 25 автобусов для эвакуации людей. Автобусы будут отправлены из Песковки в Бородянку.

Из села Светильня Киевской области в направлении города Бровары (Светильня, Плоское, Гоголев, Красиловка, Квитневое, Бровары). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Броваров.

Из села Перемога Киевской области в направлении города Киев (Перемога, Лукьяновка, Лукаши, Корнеевка, Надра, Садовое, Березань, Борисполь, Киев). Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из Киева.

Из села Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бровары.

Также Верещук сказала, как будут работать гуманитарные коридоры на Донбассе:

"Луганская область. Из города Кременная в город Лиман. Точка сбора – из Бахмута. Автобусы для эвакуации людей будут отправлены по маршруту из города Бахмут.

Из города Рубежное Луганской области в город Славянск Донецкой области – Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, Славянск, через Бахмут.

Из города Попасная Луганской области в город Славянск Донецкой области – Попасная, Бахмут, Славянск.

Из поселка Горное Луганской области в город Славянск Донецкой области – Горное, Лисичанск, Бахмут, Славянск.

Из города Счастье Луганской области в город Славянск Донецкой области – Счастье, Новоайдар, Северодонецк, Лисичанск, Славянск".

РФ предлагает собственные гуманитарные коридоры: что с ними не так

В Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что российские оккупанты также предлагают собственные гуманитарные коридоры, чтобы вывозить украинцев в РФ.

Реклама

В ГУР отметили, что путинские войска намерены ввести режим "прекращения огня", чтобы "вывезти украинцев из уничтоженных населенных пунктов Киевской области в направлении Беларуси".

"В дальнейшем их должны были доставить авиационным транспортом на территорию государства-оккупанта. По аналогичному принципу планировалась организация "гуманитарных коридоров" в Харьковской и Сумской областях. Людей должны были отправить на территорию железнодорожным и автомобильным транспортом", – говорится в сообщении.

В разведке объяснили, зачем это оккупантам:

  • 1. Создание оснований для легального прибытия на территорию крупного грузового транспорта государства-агрессора.
  • 2. Организация скрытого вывоза тел погибших и раненых оккупантов.
  • 3. Скрытая ротация личного состава армии-оккупанта, понесшего тяжелые потери в ходе боев.
  • 4. Подвоз дополнительной техники, боеприпасов, горючего
  • 5. Сосредоточение наших граждан с целью использования их в качестве заложников и живого щита.

"Кроме того, на территории государства-оккупанта украинцам не могут быть обеспечены законные гражданские права и надлежащая помощь. Граждане будут подвергаться давлению со стороны спецслужб и репрессивных структур оккупанта", – говорится в сообщении.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Украину поступают тысячи тонн "гуманитарки" от соседних стран Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день 17-й. Угроза взрыва на ЧАЭС, огромные потери оккупантов и новые санкции – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Лейтенант Украинец Владислав - 22-летний командир взвода мотопехотного батальона "Полесье". Боец сумел эффективно прикрыть отход побратимов при наступлении врага, чем спас сотни жизней. О гибели Украинца сообщили во время прорыва на Антоновском мосту Херсонской области. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Капитан Силивакин Ростислав - командир механизированного батальона 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". За успешные боевые действия с превосходящими силами противника, освобождение украинских городов и сел Сумщины награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять