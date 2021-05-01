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Часть Украины сегодня выходит из красной зоны – где и что разрешено

1 мая, 07:10

Виталий Семченко Виталий Семченко

Речь идет о Киевской о Николаевской областях

С 1 мая ряд областей переходит из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменяют ограничения и что там будет разрешено.

Какие области выходят из карантина?

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Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, Киевская и Николаевская области переходят в желтую зону карантина с 1 мая. Так решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Какие правила действуют в желтой зоне?

  • разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00;
  • количество участников массовых мероприятий – один человек на 4 кв.м;
  • разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
  • кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
  • увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до одного человека на 10 кв.м.
  • снимается запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта.

При этом в желтой карантинной зоне запрещено:

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  • перевозка пассажиров в общественном транспорте – только по числу сидячих мест;
  • работа дискотек, ночных клубов;
  • работа образовательного учреждения, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
  • проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
  • работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
  • плановые госпитализации;
  • посещение посторонними учреждений соцзащиты;
  • нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
  • самовольно покидать места самоизоляции.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что ждет Киев на майские праздники.

Тем не менее Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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