Какие области скоро могут "покраснеть"? В Минздраве рассказали

Ситуация с коронавирусом в регионах Украины ухудшается. В красную зону в ближайшее время могут перевести шесть областей.
Об этом сказал на брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина.
В красную зону могут перевести такие области:
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- Волынскую,
- Донецкую,
- Житомирскую,
- Закарпатскую,
- Одесскую,
- Сумскую.
Кузин добавил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.
Минздрав обновил карантинные зоны в Украине
Какие области в красной зоне:
- Ивано-Франковская
- Ровенская
Какие области в желтой зоне:
- Кировоградская
- Полтавская
Остальные 20 областей находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина, однако в большинстве из них превышен коэффициент инфицирования и показатель динамики госпитализаций.
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