Какие операции отменили на самом деле: все нюансы и исключения

Решение об отмене операции принимает врач, исходя из рисков для здоровья пациента

По всей Украине отменили плановые операции. Это связано с тем, что Кабмин ввел по всей территории страны ограничения из "оранжевой зоны".

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Ургентные, то есть неотложные, операции остаются. Больницы не будут проводить те операции, отмена которых не угрожает жизни и здоровью.

Предполагается, что отмена плановых операций не должна навредить пациентам, у которых были запланированы хирургические вмешательства. Если, конечно, при этом не наступят какие-то осложнения. А осложнения могут возникнуть. Например, грыжа может ущемиться, язва – закровоточить или прорваться. Удаление аппендикса – это неотложная помощь, а аборт не по медицинским показаниям подпадает под плановую операцию.

Лечащий врач определяет, насколько большие риски для здоровья, если отложить госпитализацию или операцию. Он же и выдает направление на операцию. Если операция необходима, потому что ее отмена угрожает здоровью, то ее проведут. Более того, в постановлении Кабмина сказано, что остаются операции в случаях, если отсрочка этого лечения может ухудшить их прогноз.

Какие еще есть исключения:

Реклама медицинская помощь при осложненном течении беременности и родов;

медпомощь беременным, роженицам, новорожденным;

медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями; В тренде Запрет плановых операций: для кого могут сделать исключение

паллиативная медпомощь в стационарных условиях;

плановая медпомощь медучреждениями национального уровня, которые оказывают высоко специализированную помощь;

Реклама неотложные и срочные меры по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья человека.

Зачем отменили плановые операции и для кого есть исключения, читайте в материале Плановые операции отменили в больницах по всей стране. Что делать?

Помимо отмены плановых операций, правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Это значит, что украинцев ждут новые жесткие ограничения. По субботам и воскресеньям полноценно будет работать только критическая инфраструктура.

Ранее мы писали, как будут работать больницы Киева и откроют ли мобильные госпитали после усиления карантина.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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