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Партия Гройсмана с большим отрывом побеждает в Виннице – экзитпол

25 октября, 22:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Социологи возле избирательных участков выясняли, за кого голосовали украинцы

По итогам сегодняшнего голосования на местных выборах в Винницкий городской совет проходят четыре партии, которые преодолели 5-процентный барьер. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

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За места в городской власти боролись 18 политических сил, но повезло лишь нескольким. По данным экзитпола, больше всех набрала партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 49,56%. Пятипроцентный барьер также преодолевают такие партии:

"Европейская солидарность" – 12%;

"Слуга народа" – 11,58%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,64%;

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А вот "Батькивщина" не дотягивает со своими 3,92%.

Отметим, что официальные результаты выборов объявит Центральная избирательная комиссия, но, как правильно, они не сильно отличаются от экзитполов.

В рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Черкассы, и Винница. Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы. 25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Ранее мы также писали, кто баллотируется в Винницкий областной совет.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Винница облсовет экзитпол местные выборы выборы 2020

Источник: Сегодня

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