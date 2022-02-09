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Какие предметы нужно сдать на ВНО, чтобы поступить в 2022 году? Рассказываем

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 12:46
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В МОН обнародовали полный список предметов для поступления в ВУЗы в этом году
В Украине утвердили список предметов ВНО.
В Украине утвердили список предметов ВНО. / Фото: Коллаж: Сегодня

Абитуриенты в Украине активно готовятся к поступлению в ВУЗы. В Министерстве образования и науки обнародовали перечень предметов внешнего независимого оценивания (ВНО), результаты по которым необходимы для поступления на разные специальности.

Об этом сообщается на сайте МОН.

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Обязательный предмет

Первым предметом для каждой из специальностей есть украинский язык и литература или украинский язык.

Успешно сдав ВНО по украинскому языку и литературе, абитуриенты смогут поступать на любую желаемую специальность. Однако важно отметить, что результат ВНО по украинскому языку нельзя будет использовать вместо результата по украинскому языку и литературе.

Условия поступления в ВУЗы

Поступая на бакалавра, необходимо будет сдать еще два конкурсных предмета. Полный список специальностей и предметов к ним можно посмотреть на сайте МОН.

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То есть первым предметом является украинский язык или украинский язык и литература, а второй предлагается на выбор из перечня вторых и третьих предметов, указанных в таблице.

Если абитуриент решает поступать на творческие специальности (журналистика, фотограф, актер и другие) нужно быть готовым к особому конкурсу, программу которого составляет каждое учебное заведение отдельно.

Для тех, кто будет поступать на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра, необходимо будет получить результаты ВНО по двум предметам, а также сдать профессиональное испытание в учебном заведении. Первым предметом, как в двух предыдущих случаях, есть украинский язык или украинский язык и литература. Вторым конкурсным предметом для таких поступающих по выбору учебного заведения в случае участия в конкурсе на бюджетные места будет математика или история Украины, а для поступающих на контракт учреждения могут предложить собственный перечень предметов по выбору поступающего.

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Результаты ВНО, с которыми можно поступать

Поступающие могут использовать результаты ЗНО 2019-2022 годов.

Также был определен пороговый балл "сдал/не сдал" для тестов по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, географии. В этом готу установлены такие пороговые тестовые баллы:

  • по украинскому языку – 17,
  • по украинскому языку и литературе – 27,
  • по истории Украины – 27,
  • по биологии – 22,
  • по географии – 24.

Для тех, кто получали полную общее среднее образование на языке, не принадлежащем к славянской группе языков, или языку коренных народов, установлен адаптивный порог по украинскому языку, который соответствует 10 баллам, по украинскому языку и литературе – 19.

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