Какие регионы накроют дожди: прогноз погоды на 15 ноября

В Украине 15 ноября погода в восточных и южных областях будет дождливой, а также возможен мокрый снег. На остальной территории страны будет сухо, но облачно.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях также будет дождливо.
Читайте также: Синоптики дали прогноз на ноябрь
Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до 1-4 градусов мороза. В западных и южных областях завтра будет от 7 до 11 градусов тепла. В центральных же областях мороза не прогнозируют, но будет прохладно: от 0 до 5 градусов тепла.
В Киеве 15 ноября ожидается небольшой дождь. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.
Напомним, как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк