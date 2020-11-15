Какие регионы накроют дожди: прогноз погоды на 15 ноября

В Украине 15 ноября погода в восточных и южных областях будет дождливой, а также возможен мокрый снег. На остальной территории страны будет сухо, но облачно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях также будет дождливо.

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Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до 1-4 градусов мороза. В западных и южных областях завтра будет от 7 до 11 градусов тепла. В центральных же областях мороза не прогнозируют, но будет прохладно: от 0 до 5 градусов тепла.

В Киеве 15 ноября ожидается небольшой дождь. Температура воздуха 4-6 градусов тепла.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", ранее популярный украинский курорт засыпало снегом, а температура воздуха там снизилась до -4 градусов.

Видео: Сегодня

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