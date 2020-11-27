Какие тесты на коронавирус существуют и что они определяют

Есть три вида тестов на корону. Не все определяют вирус

Когда говорят о тесте на коронавирус, то обычно не упоминают какой именно тест. А тем не менее существует три разных типа тестов для диагностики COVID-19.

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Они имеют разную точность и предназначения. Одни определяют, болеет ли человек короной сейчас, а другие – болел ли в прошлом.

"Сегодня" разобрался, чем отличаются тесты, которые используют для диагностики COVID-19, что они показывают, а что не могут показать.

ПЦР тесты

В большинстве случаев используют ПЦР-тесты для диагностики COVID-19. Он проводится с использованием технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР). Эти тесты выявляют болезнь, ища следы генетического материала вируса в образце, который берется с помощью мазка из носа или горла.

ПЦР-тесты считают "золотым стандартом" тестирования COVID-19, но, как и все тесты, они не идеальны. Исследования показали, что до 30% результатов ПЦР-теста на COVID-19 неточны.

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Как берут образец и какие ощущение? Мазок берут с задней стенки носоглотки с помощью палочка длиной 15 сантиметров, изготовленная из пластика или дерева, с маленьким ватным тампоном на конце. Процедура не из приятных, но никаких болевых ощущений не вызывает.

Сколько времени нужно, чтобы получить результат? В тот же день (в частных лабораториях). Государственные лаборатории выдают результат от двух дней и до недели из-за большого числа тестов.

На сколько тест точный? Этот обычно точный и не требует повторения.

Что показывает? Диагностирует активную коронавирусную инфекцию.

Что он не может? Показать были ли вы когда-либо заражены COVID-19 или были инфицированы.

Тесты на антитела (он же ИФА тест, тест на антиген IgA/IgM/IgG )

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В отличие от других тестов тесты на антитела не выявляют текущую инфекцию SARS-CoV-2. Они ищут в крови антитела, белки, которые организм вырабатывает в ответ на инфекцию, которые могут обеспечить иммунитет против той же болезни в будущем. Эти тесты ищут антитела, специфичные для SARS-CoV-2, чтобы определить, был ли у вас ранее коронавирус.

Исследования методом ИФА определяют антитела иммуноглобулинов типа А, М и G, которые указывают, что человек сейчас болеет коронавирус (IgА/IgM) или переболел раньше и имеет иммунитет к вирусу SARS-COV-2 (IgG).

Как берется образец и какие ощущения? для анализа берется кровь из вены. Если нет боязни крови, то процедура не вызовет дискомфорта.

Сколько времени нужно, чтобы получить результат: обычно результат можно получить в тот же день.

На сколько тест точный? Иногда для получения точных результатов требуется второй тест на антитела. Достоверность тестов зависит от срока появления симптомов. Согласно исследованию, тесты на антитела через неделю после появления первых симптомов выявили только 30% людей, имевших COVID-19. Точность повысилась во 2-ой неделе с обнаружением 70%, и была самой высокой на 3-ей неделе (обнаружено более 90%). Это связано с тем, что антитела IgG вырабатываются не сразу, а через 10-14 дней от начала инфекционного процесса

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Что показывает? Показывает, были ли человек инфицирован коронавирусом в прошлом.

Тест на антиген

Этот вид тестов начали использовать для диагностики короны совсем недавно. Эти тесты достаточно точны. Исследования показывают, что вероятность ложного результата 1%. В отличие от тестов ПЦР, которые ищут генетический материал от вируса SARS-CoV-2, тесты на антигены ищут белки, которые живут на поверхности вируса. Этот процесс немного менее трудоемок, чем тестирование ПЦР, поскольку в нем не так много химии, но он также менее чувствителен.

В Украине этот вид тестов еще не используется массово. Например, 26 ноября в стране провели всего 32 теста на антиген. Тогда как ПЦР-тестов более 46 тысяч, ИФА – почти 27000.

Как берется образец и какие ощущения? мазок так само как и для ПЦР-теста берут из носа и задней стенки горла.

Сколько времени нужно, чтобы получить результат? 15-30 минут, в зависимости от теста.

На сколько тест точный? Менее точен, чем ПЦР-тест. Отрицательные результаты, возможно, потребуется подтвердить молекулярным тестом.

Что показывает? Диагностирует активную коронавирусную инфекцию.

Что он не может? Тесты на антигены с большей вероятностью пропустят активную инфекцию COVID-19, чем молекулярные тесты. Врач может назначить молекулярный тест, если ваш тест на антиген показывает отрицательный результат, но у есть симптомы COVID-19.

Что он не может? Поставьте диагноз COVID-19 во время теста или покажите, что у вас нет COVID-19.

Ранее Максим Степанов заявил, что уже через пару недель в Украине начнут использовать новые экспресс-тесты на антиген, а к концу осени планируется выйти на показатель в 100 тысяч тестирований в сутки. Он напомнил, что уже проголосовано и принято соответствующее постановление о закупке быстрых тестов на антиген.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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