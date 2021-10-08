Какие вакцины от COVID-19 можно комбинировать? Ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения раскрыли детали. Как оказалось, препараты можно соединять

Вакцинация от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой.

Соответствующую информацию опубликовали на странице в Facebook Минздрава.

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Какие вакцины можно комбинировать?

Первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза — Comirnaty или Moderna – через 12 недель

Первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза — Moderna или Comirnaty – через 28 дней.

В Минздраве рекомендуют делать COVID-прививки одним препаратом

Как рассказали в Министерстве, все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом. Но если это невозможно, то можно комбинировать вакцины.

Вакцины AstraZeneca разных производителей имеют одинаковый состав

В Минздраве отметили, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому они являются взаимозаменяемыми.

Какие вакцины можно комбинировать. Фото: Минздрав

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Отказ от вакцинации

Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Кто в зоне риска COVID-19?

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

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