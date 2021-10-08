Какие вакцины от COVID-19 можно комбинировать? Ответ Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, какие вакцины от коронавируса можно комбинировать между собой.
Соответствующую информацию опубликовали на странице в Facebook Минздрава.
Какие вакцины можно комбинировать?
- Первая доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), вторая доза — Comirnaty или Moderna – через 12 недель
- Первая доза Comirnaty или Moderna, вторая доза — Moderna или Comirnaty – через 28 дней.
В Минздраве рекомендуют делать COVID-прививки одним препаратом
Как рассказали в Министерстве, все же лучше и первую, и вторую дозу COVID-прививки делать одним препаратом. Но если это невозможно, то можно комбинировать вакцины.
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Вакцины AstraZeneca разных производителей имеют одинаковый состав
В Минздраве отметили, что вакцины AstraZeneca разных производителей (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) имеют одинаковый состав и технологию производства, поэтому они являются взаимозаменяемыми.
Отказ от вакцинации
Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не вакцинируются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Кто в зоне риска COVID-19?
По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, COVID-19 наиболее опасен для людей старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и тех, кто часто контактирует с людьми (государственные служащие, учителя, соцработники и другие). В Минздраве добавляют, что вакцинация от коронавируса — это единственный шанс уберечь себя от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.
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