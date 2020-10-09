Какие запреты введут в "красных" Сумах и Каневе: список

В Украине с 12 октября вступит в силу новое карантинное зонирование. Соответственно, в "красных" Сумах и Каневе Черкасской области ужесточат карантин.
Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.
Так, на "красной" территории будут действовать такие ограничения:
- запрещены перевозки пассажиров общественным городским транспортом, посадка людей в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- все учебные заведения будут работать дистанционно;
- закроют кинотеатры, рестораны и кафе, ТРЦ, спортзалы, фитнес-центры, банки, торговые точки кроме магазинов с продуктами, средствами гигиены, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Также будут открыты аптеки и ветаптеки.
- люди в сложных жизненных ситуациях не смогут посещать социальные или реабилитационные учреждения кроме учреждений, оказывающих экстренные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня".
Как известно, в Украине за последние сутки выявили 5804 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.
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