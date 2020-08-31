Каким будет 1 сентября в школах в разных городах: решение за директорами

В условиях, когда ежедневно в Украине фиксируют рост количества заражений коронавирусом, вопрос о формате начала учебного года 1 сентября в школах оказался очень сложным.

Реклама

В Минздраве уже разработали свои рекомендации для школ, но в каждом отдельном населенном пункте и регионе обучение начнется в зависимости от эпидемиологической ситуации. В Минобразовании в свою очередь подтвердили "Сегодня", что в одних школах все же решили провести праздничные линейки, в других наотрез отказались, в третьих – еще решают как поступить.

"В постановлении министерства здравоохранения есть пункт о том, чтобы массовые мероприятия не проводить. Но окончательное решение о формате проведения 1 сентября у нас принимает администрация школы и местные органы самоуправления", – рассказали "Сегодня" в министерстве образования.

Регионы готовятся по-разному

По данным Минобразования, формат и 1 сентября, и последующих дней напрямую зависит от того, в какой зоне находится населенный пункт. Например, если город находится в "красной" зоне, то и о проведении линейки не может быть и речи. По данным Минздрава, сейчас в такой "красной" зоне находятся 14 населенных пунктов. Среди них – Черновцы.

"По состоянию на 25 августа городским школам рекомендовано не проводить праздничные линейки из-за ситуации в городе. Что касается учебного процесса, то окончательно будет известно в четверг – будет ли обучение дистанционным или все же смешанным", – рассказали нам в мэрии Черновцов.

В свою очередь, в Житомирской области, где ситуация значительно лучше, в отдельных школах линейки проведут.

"Праздник будет в очень ограниченном режиме, – сказал нам пресс-секретарь губернатора Юрий Мельник. – Рассматривается вариант того, чтобы родителей первоклассников пускать в класс по очереди".

Подробнее о планах на 1 сентября нам рассказала директор бердичевской школы №12 Наталья Пудрий.

"У нас в школе небольшая линейка будет – только для первых и 11-го классов. Дети будут находиться друг от друга на безопасной дистанции, само мероприятие продлится 25 минут. Школьный двор у нас большой, поэтому позволяет разместить этих учеников. Первых классов у нас в школе 4, 11-й – 1. Всем остальным рекомендовано заменить линейку либо экскурсией по городу, либо пикником".

Реклама

По словам Натальи Пудрий, рекомендованой темой для первого урока в этот раз является информация о коронавирусе.

"Но мы не навязываем это учителям. Не обязательно акцентировать урок на COVID, можно на теме охраны здоровья, на патриотизме. При этом даем право выбора", – сказала нам Пудрий.

По ее словам, родителям вход в школу и 1 сентября, и в последующие дни карантина будет запрещен. При этом педагог не исключила, что какое-то исключение возможно для родителей первоклассников.

"Мы над этим сейчас думаем", – уточнила директор.

Как оказалось, в регионах, которые относятся к "зеленой" зоне, линеек также проводить не собираются.

"У нас обсуждается такой формат – встретить первоклассников и вручить им на входе в школу воздушные шарики. Эти дети идут в школу в первый раз и важно, чтобы этот день им хоть как-то запомнился. Для всех остальных – лишь первые занятия 1 сентября", – рассказала нам учитель одной из крупнейших школ Запрожья.

В столице все будет строго

Ситуация в Киеве, который также находится в "желтой" карантинной зоне, мало чем отличается. Как рассказали нам учителя нескольких школ, они не планируют проводить линейки 1 сентября.

"Директор предварительно распорядился не проводить линейку. Такое решение принял, посоветовавшись с директорами других школ. Если не будет возмущения родителей, то решение, видимо, останется в силе. Планируется, что пройдут праздничные первые уроки, родителей в здание школ допускать не планируем. Сейчас нам часто задают вопрос, как быть с фотографированием первоклассников за партами. Обсуждается приглашение фотографа, у которого обязательно измерят температуру", – рассказала нам учитель одной из столичных школ.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о правилах, которых необходимо придерживаться во время учебного процесса с 1 сентября.

Реклама

Также сообщалось о том, что власти некоторых облцентров не согласились с тем, что их города включили в "красные" зоны. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме 1 сентября в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама