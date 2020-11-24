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Каким может быть Новый год в условиях локдауна: запреты и другие неприятности

24 ноября, 18:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинцы не смогут встретить 2021 год возле праздничной елки на главной площади

Сейчас в Украине активно обсуждают возможность введения локдауна во время новогодних праздников. В Кабмине нам рассказали, что самые вероятные сроки тотального карантина – с 25 декабря по 15 января. Объясняем, как в таком случае будем жить и праздновать Новый год.

Зачем нам вообще локдаун?

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Если количество больных COVID-19 в Украине будет и дальше расти такими темпами, система здравоохранения не выдержит. Это так называемый "план Б" на тот случай, если карантин выходного дня не поможет.

Например, министр культуры Александр Ткаченко заявил, что после введения карантина выходного дня суточный прирост количества инфицированных коронавирусом снизился, "но вопрос, что нас ожидает завтра – остается открытым".

Какие будут правила?

Тотальный карантин будет похож на тот, который мы уже прошли весной. То есть, будет закрыто практически все, кроме жизненно необходимых учреждений.

Так, все массовые мероприятия окажутся под запретом, работать будут только продуктовые магазины и аптеки. Транспорт курсировать тоже не будет.

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Кроме того, запасаться продуктами на Новый год тоже стоит заранее, ведь в магазинах будут контролировать количество человек в помещении. А, учитывая уже привычный нам предновогодний ажиотаж, можно просто не успеть.

А Новый год как праздновать?

Дома! В теплом кругу семьи или с друзьями по видеосвязи. Как мы уже писали, массовые мероприятия будут запрещены, поэтому "на елку" пойти не сможем. Более того, те, кто все-таки решится праздновать на главной площади города, могут получить штраф от полицейских за нарушение карантина.

Новогодние ярмарки и другие веселья тоже отменяются, ведь это также нарушения.

Однако подчеркиваем: решение ввести тотальный карантин еще не приняли. Так что одеваем маски, соблюдаем правила и надеемся на лучшее!

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин Украина Новый год локдаун
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