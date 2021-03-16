Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов

Ближе всего к красной зоне находятся Винницкая область и Киев

Ближе всего к красной карантинной зоне находятся Винницкая область и Киев.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга.

По этой причине глава ведомства призвал местные власти прибегнуть к дополнительным ограничениям, которые могут стабилизировать ситуацию.

"Сейчас достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всего к переходу на красный уровень. Поэтому я хочу обратиться к органам местного самоуправления – усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений", – отметил он.

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Степанов добавил, что городской голова Львова Андрей Садовой уже ввел дополнительные меры для сдерживания инфекции. В частности, власти перевели учеников 5-11 классов на дистанционную форму обучения.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Также мы писали, что в Виннице большинство больниц для пациентов с COVID-19 заполнены на 95%. Также задействовано 80% кислородных точек в городе.

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