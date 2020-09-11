Какими проблемами обеспокоены украинские водители и кто сможет их решить

Личный автомобиль – это не только свобода и престиж, но и множество регулярных "болей" для владельца. Не зря в культовом фильме "Берегись автомобиля" прозвучала фраза о том, что каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить, и каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает этого только потому, что, продав, останется без машины.

Согласно результатам независимого опроса, проведенного на популярном форуме портала autoua.net, украинских водителей больше всего беспокоят такие проблемы как:

- загруженность городских дорог (89%);

- много опасных водителей на дорогах (77%);

- Высокие цены на топливо и его плохое качество (62%);

- ограниченная парковка в центре города/возле работы (59%).

В Украине запущен амбициозный проект, в рамках которого будет создано единое приложение для смартфона, позволяющее решить большинство проблем, связанных с владением и вождением автомобиля.

АвтоПортал решил лично расспросить создателей проекта Beep! о том, как данный сервис сможет помочь украинским владельцам авто и почему именно наша страна была выбрана для дебютного запуска этого проекта.

На вопросы согласились ответить основатели компании Beep! Club Limited Питер Ловас и Евгений Глотов.

За плечами Питера Ловаса более чем 20-летний опыт работы в инвестиционном бизнесе по всей Восточной Европе. В настоящее момент Питер является председателем крупнейшей в Турции сети по ремонту авто и членом правления ряда технологических и страховых компаний.

Евгений Глотов, в свою очередь, имеет 13-летний опыт на топ-позициях развития бизнеса в розничном банкинге и страховании, а последние несколько лет занимается развитием бизнеса в сфере мобильных технологий.

Как возникла идея проекта и почему для старта была выбрана именно Украина?

Питер Ловас: Занимаясь инвестициями в различных областях, в том числе в автомобильной, я понял, что машина приносит много "боли" и забот своему владельцу. Радость от обладания личным автомобилем каждый день омрачается множеством проблем: навигация по перегруженному городу, большое количество опасных водителей на дорогах, поиск бесплатного парковочного места, дорогое и некачественное топливо, царапины на кузове и т.д. Кроме того, автомобиль влечет за собой расходы на сезонную замену шин, страхование и послепродажное обслуживание.

Для решения этих проблем необходимо обращаться в различные службы со сложными решениями. Наша миссия состоит в том, чтобы сделать владение и вождение авто более приятным, простым и дешевым, и мы создаем проект, который будет предоставлять все большее количество автомобильных услуг на одной платформе. Мы считаем, что людям не нужно тратить время на поиск решений на разных площадках, большинство проблем можно и нужно решать в одном месте.

Украина была выбрана в качестве стартовой площадки по нескольким причинам: в этой стране пока нет сервисов подобных нашему, при этом по не самым хорошим дорогам ездит множество очень старых авто, которые явно доставляют своим владельцам много проблем; также в Украине очень высокая концентрация качественных разработчиков. Эта страна обладает огромным IT-потенциалом, соответственно многие известные бренды как Google, Samsung, Reddit, Amazon, Oracle и др. открывают свои исследовательские офисы в Украине, мы решили не отставать от этого тренда и открыли наш R&D-офис в Киеве.

Кроме всего этого, я люблю Украину и решил сделать ее своим домом некоторое время назад!

Какой принцип работы вашего проекта и какая стоимость участия в нем?

Евгений Глотов: Это бесплатное приложение для пользователей, которое доступно в Apple Store и Google Play – просто введите в поисковой запрос "Beep!" и скачайте наше приложение. Загрузив наше приложение, автовладельцы автоматически присоединяются к нашей платформе, становятся членами клуба и получают возможность пользоваться всеми услугами на условиях, предлагаемых нашими партнерами. Также, сейчас в процессе разработки отдельное приложение для авторизации партнеров, но об этом мы расскажем позже.

Мы стремимся обеспечить ежедневные, еженедельные, ежемесячные, полугодовые и годовые потребности водителей и мы в восторге от растущего уровня вовлеченности пользователей во все доступные сервисы. Нам нравится получать отзывы от членов нашего клуба и предложения по добавлению новых услуг – теперь у нас есть огромный пул отличных идей на будущее!. Первоначальная версия продукта уже содержит одну из лучших услуг по выбору и покупке ОСАГО, доступ к круглосуточной службе помощи на дорогах, а также услуги по поиску парковок и АЗС (с возможностью построения маршрута к точке прибытия, просмотра цен на топливо и парковку, доступные опции и дополнительные услуги).

В настоящее время мы сотрудничаем с большим количеством страховых компаний через платформу EWA. Ассистанская компания SOS Service Ukraine обеспечивает техническую помощь водителям на дороге 24/7. Сервис LIQPAY от Приват Банка обеспечивает платежное решение приложения. Однако, в ближайшее время также добавятся сервисы автомойки, сети АЗС и т.д. Присоединиться к нашей платформе сможет каждый, кто предоставляет автомобилистам услуги и отвечает нашим критериям обслуживания.

Какие основные задачи на момент запуска проекта?

Питер Ловас: Основная задача – это полноценный запуск нашего проекта в Украине и получение обратной связи от пользователей. Главная цель – довести продукт до совершенства перед запуском его на других рынках Восточной Европы.

Евгений Глотов: Мы будем внедрять новые услуги шаг за шагом, расставляя их по приоритетам в соответствии с нашими руководящими принципами: ценность для пользователя; частота использования; фантастический сервис. Также мы разработали (при помощи наших пользователей) и спланировали дорожную карту на несколько лет вперед. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего осуществления задуманных идей!

Какие услуги будут наиболее популярны среди украинских водителей?

Евгений Глотов: После проведения ряда исследований, мы с уверенностью можем сказать, что пользовательский запрос растет, автомобилисты становятся все более вовлеченными в мобильные технологии и онлайн. На сегодня можно отметить высокую популярность сервисов по оплате топлива не покидая автомобиля, покупке ОСАГО без контакта с агентом или сотрудником страховой компании, различных навигационных сервисов, оплата штрафов и парковки и т.д. Кроме того, у нас большие планы по внедрению сервисов, цель которых повышение безопасности на украинских дорогах.

Есть ли у вас прямые конкуренты в Украине?

Евгений Глотов: Мы не наблюдали прямых конкурентов, однако, есть отдельностоящие, великолепные сервисы, как в Украине, так и за ее пределами, которые реализуют монофункцию, ну или несколько функций. Единая платформа, которая обеспечивает решение на основе мобильного приложения для большинства требований водителей – уникальна для Beep!.

Пришлось ли вносить какие-то изменения в работу сервиса с учетом местного менталитета?

Питер Ловас: В Западной Европе стоимость членства в автоклубе (в первую очередь помощи на дороге) составляет около 100 евро в год, но такая стоимость не понравится большинству украинских водителей. Однако мы планируем предлагать ежегодный пакет безлимитной помощи на дороге со значительной скидкой. Также мы предлагаем эту услугу по модели pay-as-you-go (оплата по факту оказанной услуги), с помощью которой водители могут спастись от неприятностей на дороге в любое время и в любом месте, при этом не оплачивая авансом членские взносы.

Конечно, я должен добавить, что наши украинские пользователи уже получают гораздо больше от нашего бесплатного приложения, чем члены Европейских Автомобильных Клубов получают за свои 100 евро членских взносов!

Что из запланированного удалось реализовать в полной мере, а в чем возникли сложности?

Питер Ловас: Каких-либо глобальных проблем, связанных с местной спецификой, мы не ощутили, возможно, из-за того, что ранее оперировали на украинском рынке.

Евгений Глотов: Мы реализовали базовую версию продукта с минимально затраченным ресурсом, при этом выдержав плановые сроки запуска.

Какие основные планы развития проекта на украинском рынке?

Евгений Глотов: Упор в развитии мы будем делать на улучшении безопасности на дорогах, развитии парковочных сервисов, кастомизированное страхование, помощь на дороге, сервисы топливного сектора и т.п.

Сколько пользователей уже установили приложение Beep!?

Евгений Глотов: На сегодняшний день наше приложение скачали более 7 500 пользователей. Это наши тестовые пользователи, так как мы все еще находимся в фазе Soft Launch (предварительный выпуск продукта для ограниченной аудитории).

На какое количество пользователей в Украине вы нацелены?

Питер Ловас: Для нас важнее всего не ориентироваться на как можно большее количество пользователей, а создать наиболее привлекательный продукт для наших членов. У нас есть мантра, которая гласит: "Ваш автомобиль должен приносить вам радость".

Евгений Глотов: В нашем приложении будет то, что понравится каждому водителю, так что в каком-то смысле мы нацеливаемся на 8 миллионов украинских автолюбителей.

И последний вопрос, какова структура компаний Beep! Club Limited?

Питер Ловас: Beep! Club Limited зарегистрирована в Англии и имеет дочернюю компанию: ООО "БИП КЛАБ УКРАИНА".

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