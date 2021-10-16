Может ли Комаровский возглавить Минздрав? Врач дал ответ

Доктор Комаровский заявил, что всегда готов советовать властям при принятии решений в области здравоохранения

Доктор Комаровский рассказал, хотел ли возглавить Минздрав / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее эмоционально высказался об инициативах секретаря СНБО, рассказал, что никогда не хотел стать министром здравоохранения. По его словам, об этом говорили все, кроме него.

Такое заявление Комаровский сделал в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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Врач подчеркнул, что лечить людей и руководить министерством – абсолютно разные вещи.

"О том, чтобы я был министром здравоохранения, и речи быть не может. Это не моя должность. Никто не может понять, что лечить людей и руководить здравоохранением – разные науки. Есть наука, называется "организация здравоохранения", менеджмент здравоохранения и так далее. Какое это имеет отношение ко мне?", – сказал он.

Однако Комаровский подчеркнул, что всегда готов советовать властям, поскольку знает, как принимаются решения и реальную ситуацию в больницах.

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Перестановки в Минздраве

Этой весной Рада отправила в отставку тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова. Ходатайство о его увольнении подал премьер-министр Денис Шмыгаль. Уточнил, что сделал это из-за срыва кампании по вакцинации против коронавируса.

20 мая уже бывший главный санитарный врач и заместитель Степанова Виктор Ляшко назначен новым главой Минздрава. Ляшко стал 22-м министром здравоохранения Украины и уже 4-м главой Минздрава с начала пандемии коронавируса.