Какой будет погода 15 сентября: синоптики порадовали прогнозом (карта)

Во вторник в Украине не будет осадков

Во вторник, 15 сентября, в Украине ожидается идеальная погода для отдыха на природе: на улице будет сухо и тепло.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, во всех областях Украины не будет осадков. В среднем температура составит 26-26 градусов тепла, ветер 5-10 м/с.

В столице в этот день также будет сухо с переменной облачностью. Температура будет достигать 25-27 градусов тепла.

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Напомним, ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень действительно спешит вступить в свои права пораньше и "подарка" в виде еще одного летнего месяца не будет.

Также мы рассказывали, что этот факт подтвердил и народный синоптик Леонид Горбань. Он сообщил, что украинцам не стоит ждать продолжения лета – теплая и солнечная погода будет только в начале осени.

В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух отметила, что осень в Украине традиционно делится на два примерно одинаковых периода: раннюю осень и позднюю осень.

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