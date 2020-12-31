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Какой будет погода на Новый год: синоптики и ученые дали прогнозы

31 декабря, 20:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Ученые прогнозируют возможные снегопады

Еще в древности далекие предки определяли погоду по приметам. Поэтому будет ли снег на Новый год и когда ударят настоящие морозы – синоптики и ученые дали прогнозы.

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Когда будет аномальная зима и оттепель – выясняла журналист новостей "Сегодня" Дарья Мельник.

Так, если кот царапает пол или свернулся в клубок – быть морозам. Снегирь запел – к метели. А вот чтобы узнать какой зима будет, ожидали Покрова.

"В этом году Покрова была теплая, была совсем без осадков, поэтому скорее всего и зима будет у нас бесснежная или мало снежная и будет теплая. А мы с вами в данный момент узнаем все из Интернета. Но чтобы там ни писали, все равно зимой ждем снега, как в детстве", – рассказывает исследователь народных знаний Александр Васянович.

В то же время ученые прогнозируют возможные снегопады.

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"С большой вероятностью в северных районах в том числе и в Киеве снег ожидается именно в Новогоднюю ночь", – рассказывает старший научный сотрудник украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев.

Хотя пока дневная температура плюсовая, и, кажется, на снег в новогоднюю ночь надеяться не стоит, январь таки даст нам всем возможность вернуться в детство и поиграть в снежки и слепить снежную бабу.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово 7 января будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

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Рождество Новый год погода зима Новый год
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