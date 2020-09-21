Українська
$ 28,17
33,35
  1. Последние новости Украины

Какой будет погода в Украине 21 сентября: синоптики дали прогноз (карта)

21 сентября, 07:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 21 сентября, сохранится прохладная погода.

Реклама

Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях температура воздуха установится на уровне 22-24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 8 м/с.

На востоке страны столбики термометров покажут 20-22 градусов тепла. А в северных областях температура воздуха установится на уровне 21-23 градусов с отметкой плюс. В Киеве воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Теплее всего будет на юге Украины – до 25 градусов тепла. На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков.

В тренде
Элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США: фото и видео
Реклама

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

Смотрите также в сюжете, как погода может навредить здоровью украинцев:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода регионы прогноз синоптики Украина осень
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине 2966 новых случаев COVID-19: данные за сутки
В Украине 2966 новых случаев COVID-19: данные за суткиУкраина
"Жестко хочу сказать всем": Зеленский обратился к своей командеПолитика
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Коронавирус. В Украине снова более трех тысяч заболевших за сутки
Коронавирус. В Украине снова более трех тысяч заболевших за суткиУкраина
В Черновицкой области масштабное ДТП: погиб человек, 12 пострадавших (фото)
В Черновицкой области масштабное ДТП: погиб человек, 12 пострадавших (фото)Запад
Заморозки и никаких дождей: чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни (карта)
Заморозки и никаких дождей: чего ждать украинцам от погоды в ближайшие дни (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять