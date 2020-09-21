Какой будет погода в Украине 21 сентября: синоптики дали прогноз (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 21 сентября, сохранится прохладная погода.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях температура воздуха установится на уровне 22-24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, местами порывы до 8 м/с.

На востоке страны столбики термометров покажут 20-22 градусов тепла. А в северных областях температура воздуха установится на уровне 21-23 градусов с отметкой плюс. В Киеве воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Теплее всего будет на юге Украины – до 25 градусов тепла. На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков.

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Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью. В этом году осень быстро вступит в свои права, "подвинув" лето.

Также напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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