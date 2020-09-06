Какой будет погода в Украине 6 сентября: синоптики дали прогноз (карта)

Дожди ожидаются только в нескольких областях

В Украине сегодня, 6 сентября, на большинстве территории будет сухо и тепло. В некоторых регионах синоптики прогнозируют до 30 градусов жары, а осадки ожидаются только в нескольких областях.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди в воскресенье пройдут в Крыму, Волынской, Львовской и Ровенской областях.

Ветер ожидается северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. А вот на юге будет жарче – там прогреет до 30 градусов тепла. Прохладнее всего погода будет на северо-западе – 20-24 градуса тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что украинцам не стоит ждать от сентября "четвертого месяца лета" – теплая и солнечная погода будет только первые 3-5 дней осени.

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А новости "Сегодня" проанализировали различные прогнозы и узнали, какой сентябрь предсказывают украинцам другие источники.

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