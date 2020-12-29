Какой он – настоящий мужчина? Центр гендерной культуры реализовал кампанию о правах мужчин

Мужчина обязан быть сильным, брать на себя ответственность и никогда не показывать слабость. Эти стереотипные мнения нарушают гендерное равенство, которое многими людьми воспринимается исключительно как женский вопрос. "Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи" при поддержке Европейского Союза реализовал информационный проект о том, что гендерное равенство – это и для мужчин, и про мужчин.

В ноябре 2020 года стартовала информационная кампания "#Справжній_чоловік". "Настоящий мужчина — это ты!" – именно так звучит главный посыл кампании. Этот слоган помогает сформировать гармоничный образ современного мужчины — мужчины, который позволяет себе быть таким, какой он есть на самом деле.

Благодаря кампании "#Справжній_чоловік" Центру гендерной культуры удалось найти мужчин, которые своим примером доказывают: настоящий мужчина — разный. И не существует таких понятий, как "мужское" и "немужское" занятие.

Среди поддержавших проект — известные украинские мужчины: телеведущий Александр Педан, музыкант Сергей Бабкин, актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев. В частности, на своей странице в Instagram Сергей Бабкин написал:

"… Я понял, что на самом деле важно. Смелость… Смелость осознать, что есть вещи, которые пугают. Смелость быть растерянным. Смелость показать не силу, а слабость... Смелость в том, чтобы быть собой — вот о чем настоящий мужчина. Настоящий мужчина прежде всего это настоящий человек, со всеми своими достоинствами и недостатками".

Но и среди обычных украинцев есть множество примеров мужчин, которые не боятся разрушать стереотипы. Благодаря проекту "#Справжній_чоловік" о них узнала вся Украина, ведь их истории были показаны на телевидении, в утреннем эфире "Ранок з Україною". Например, Ярослав, герой одного из сюжетов, — сильный и уверенный в себе мужчина из Северодонецка. Но с дочерью, которую он растит сам, проявляет нежность, заботу, может с легкостью сделать ей прическу и поиграть в веселые игры. Кроме того, Ярослав часто помогает переселенцам с оккупированных территорий. Для него настоящий мужчина — это тот, кто не скрывает свои чувства и в любых ситуациях остается самим собой.

Посмотреть истории героев сюжетов можно на Ютуб-канале Центра гендерной культуры:

Также Центром гендерной культуры была создана серия из трех креативных видеороликов, в которых мужчины разных возрастов показаны в разных жизненных ситуациях. И самым важным здесь является то, что мужчина может оставаться мужчиной в любой ситуации, ведь он не боится быть настоящим.

В рамках проекта "#Справжній_чоловік" возможность показать себя настоящим получили и папы. Украинские отцы стали делиться в соцсетях историями о том, как они проводят время со своими детьми, разделяют их увлечения, вместе обучаются новому или просто весело играют. Все публикации были собраны под хештегом "#татусь_на_карантині".

Организаторы предлагали украинцам делиться и собственными историями о том, насколько разным может быть мужчина, оставаясь при этом самим собой. Сделать это можно было на собственной странице в Facebook или Instagram, используя одноименный хештег "#Справжній_чоловік".

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