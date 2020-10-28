Да будет снег! Синоптики дали прогноз на ноябрь

Синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет: он – месяц осенний. С холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. В Украину уже идет холодный циклон.

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Какой ожидается погода в ноябре, подробно разобрался сайт "Сегодня".

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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Насколько сильны будут "температурные качели"

Народный синоптик отметил, что ноябрьская погода ожидается в этом году переменчивой, как никогда. Это касается как температуры, так и осадков.

По расчетам Леонида Горбаня, уже в первые дни ноября Украину зальют холодные дожди. Они начнутся еще в 30-х числах октября.

Северо-западные, затем северо-восточные ветры принесут с собой понижение температуры: на севере страны почти до нуля градусов, на юге – будет на 3-5 градусов теплее.

А ночами с 4 по 6 ноября в большинстве областей возможны даже небольшие заморозки на открытой местности.

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Ближе к концу первой декады тучи рассеются, воздух потеплеет, но не выше +10 градусов.

С 11 ноября нас опять ждет непростая неделя. Сперва три-четыре дня холодов, которые к середине месяца закончатся дождями с мокрым снегом и "нулевой" температурой.

С 15-16 ноября столбик термометра пойдет вверх, но остановится на +5-7 градусах днем, а ночью – "плюс-минус ноль". Тепло продержится два-три дня, к концу второй декады снова похолодает. В северных областях возможно выпадет даже некое подобие снега. И будут ночные заморозки – до -2-4 градусов.

Третья декада – сплошные "качели": два-три дня плюсовая температура (3-4 градуса тепла), но с дождями, два дня – минусовая (2-3 градуса мороза), но без осадков.

И опять – тот же сценарий, лишь температура все ниже и ниже, так до самого начала декабря. Попрощается ноябрь проливными снего-дождями.

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Что говорит Укргидрометцентр

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что ноябрь в Украине ожидается холодным, но осадков выпадет меньше нормы.

По словам Прокопенко, в ноябре в большинстве областей средняя суточная температура воздуха переходит + 5 градусов в сторону понижения.

Лишь на юге Одесской области и Крыма это происходит декабре. А в горных районах, на востоке и северо-востоке страны – в конце октября.

"Средняя месячная температура в ноябре предполагается 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градуса тепла), что в западных областях близко к средним многолетним значениям, на остальной территории – на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений, – отметил Анатолий Прокопенко. – Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм".

По данным многолетних наблюдений Укргидрометцентра, в ноябре бывали значительные температурные отклонения от средних значений.

Так абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24 градусов тепла, а в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму 25-29 градусов тепла.

Абсолютный минимум – 15-24 градуса мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 25-31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области минус 8-13 градусов.

Что говорят погодные сайты

Погодные сайты "видят" ноябрь контрастным: первая половина месяца теплая, но дождливая, вторая – более сухая, зато холодная, со снегом в третьей декаде.

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

С 1 по 3 ноября – дожди, местами ливни, но не холодно, температура в пределах +8-10 градусов днем и +5-7 ночью.

Затем 5-6 дней без осадков с постепенным повышением температуры на 2-3 градуса. Вторая декада почти сплошь дождливая, температура упадет ниже +5 градусов днем и ниже +2 градусов ночью.

После 14 ноября под влиянием южных и юго-западных воздух потеплеет даже до +12-15 градусов днем, и до +7-9 градусов ночью.

Но уже 17-18 числа теплынь резко закончится – под влиянием северного антициклона за сутки температура упадет на 10 градусов и более. Зато небо прояснится, днем будет солнечно, ночью морозно, до -3-5 градусов в центральных регионах. В северных областях на 2-3 градуса холоднее, в южных – на 2-3 градуса теплее.

С 22-25 ноября, в зависимости от региона, небо затянут свинцовые тучи, из который посыплется первый настоящий снег. Он с перерывами будет идти 3-4 дня, укроет землю и, возможно, сразу не растает. Ибо и днем, и ночью будет устойчивая минусовая температура, а солнце спрячется за тучами.

Ранее известный народный синоптик Леонид Горбань дал долгосрочный прогноз на будущее, согласно которому, в 2024 году Украину ждет жесточайшая засуха. В 2024 году центр засухи будет на юге России и Украины. Это значит, что засуха накроет Украину по всей территории. И урожаи зерновых упадут катастрофически ниже далеко не блестящих нынешних. И чтобы не остаться без хлеба, меры надо принимать уже сейчас.

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