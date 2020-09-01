Какой ожидается погода в сентябре

Сентябрь уже начался, но синоптики не могут прийти к единому мнению, каким он будет – более летним или скорее "хрестоматийно" осенним. Чтобы разобраться в прогнозе, нужно проанализировать данные, черпая информацию и прогнозы из разных источников. Но в этом году такая задача осложняется тем, что синоптики не имеют однозначных прогнозов о том, какой именно будет погода в сентябре. Единственно, в чем прогнозы метеорологов сходны, так это в том, что в сентябре однозначно начнется настоящая погодная осень, а не только календарная.

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Чтобы разобраться в прогнозах и сформировать, насколько это возможно, единый погодный прогноз на сентябрь, сайт "Сегодня" сравнил три погодных прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня, Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

Леонид Горбань: Сентябрь окажется по-настоящему осенним

По расчетам Леонида Горбаня, в первые 3-5 дней сентября мы даже не заметим, что на календаре уже не август, а сентябрь: будет так же тепло и солнечно, как в конце лета, разве что солнце каждый день станет всходить на пару минут раньше, а заходить на пару минут позже. Днем ожидается 22-24 градуса тепла, ночью – 15-17 градусов.

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Но уже 5-6 сентября начнется первая волна осенних дождей. Они будут небольшими, от 1-3 до 4-6 мм в сутки, но северо-восточные ветры приведут к резкому снижению температуры: до +15-16 градусов днем и +5-6 ночью. К концу первой декады дожди прекратятся, но не потеплеет. Зато и не похолодает. Но в середине второй декады Леонид Горбань прогнозирует вторую волну дождей. Она продлится 2-4 дня в зависимости от региона, дожди ожидаются в пределах 1-4 мм, а температура окажется примерно такой же, как и ранее (+15-16 градусов днем и +5-6 ночью).

Следующая неделя, с 16 по 22 сентября – ясная и сухая. Но такая же прохладная, за исключением двух последних дней. Ожидается, что 21 сентября в Украину ворвется южный циклон, который принесет тепло, температура поднимется до +20-22 градусов, а в южных областях даже выше. Но увы, вместе с теплом придут и ливни: три-четыре дня осадков и уже с 24-25 резкое снижение температуры: до +8-10 градусов днем и +2-3 градуса ночью.

С прекращением дождей небо прояснится, а температура немного повысится – до +12-14 градусов днем и +4-6 ночью. Но конец сентября снова ожидается дождливым, выпадет 3-5 мм осадков.

"Сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым", – кратко охарактеризовал наступающий месяц Леонид Горбань.

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Укргидрометцентр: Переход от лета к осени

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал нам, что в сентябре завершается переход от лета к осени, то есть на всей территории Украины, кроме южных областей, среднесуточная температура не превысит +15 градусов.

"Но среднемесячная температура в сентябре ожидается 14-19 градусов тепла, в горных районах 11-12 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы, – говорит Анатолий Прокопенко. – Осадки возможны от 35 мм до 72 мм. В Карпатском регионе – 98-107 мм осадков, это в пределах средних значений за базовый период, то есть 80-100% нормы. Заморозки в воздухе, как правило, возможны, во второй половине месяца, начиная с 18-20 сентября".

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Постепенное снижение температуры, по словам Анатолия Прокопенко, мы увидим уже в первой декаде. Особенно это касается южных и восточных областей, где температура резко упадет с 30-34 градусов тепла до 24-26 тепла. На остальной территории страны температура удержится в первой декаде 16-19 градусов тепла.

Напомним: ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко также говорила, что в этом году лето может длиться не три, а четыре месяца, до конца сентября.

Как видно, прогноз специалистов Укргидрометцентра на сентябрь намного отличается от расчетов Леонида Горбаня.

Погодные сайты: почти август

А вот погодные сайты "видят" сентябрь почти как август: дневная температура выше +20 градусов, солнечно и немного осадков. Но оговоримся, что их долгосрочные прогнозы часто и в значительной мере корректируются по мере приближения к конкретной дате.

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так.

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1-2 сентября – жара под +30 градусов и сухо. С 3 по 5 сентября сохранится теплая погода с небольшими дождями и даже грозами. Температура воздуха +22-25 градусов днем и +14-16 градусов ночью. С 6 по 10-11 сентября, в зависимости от региона, температура останется такой же, но осадки прекратятся. С 11-12 по 13-15 сентября снова задождит и похолодает до +19-20 градусов днем и +12-14 градусов ночью. На юге температура ожидается на 2-4 градуса выше.

Вторая половина сентября будет более прохладной, но еще не осенней. Днем в большинстве областей Украины, кроме западных регионов и Карпат, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура будет постепенно снижаться с +18-20 градусов днем и +12-14 градусов ночью до, соответственно, +15-16 и +8-10 градусов. Лишь в последние три дня месяца в Украину придут дожди и похолодает ниже +10 градусов.

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