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Какую вакцину чаще всего выбирают украинцы: данные Минздрава

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 октября, 19:30
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Всего в Украине проводят вакцинацию от коронавируса с помощью шести препаратов
Стало известно, какие вакцины самые популярные среди украинцев.
Стало известно, какие вакцины самые популярные среди украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Самой популярной среди украинцев оказалась вакцина Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Ее выбрали для вакцинации почти 40% из всех привитых.

Об этом сообщает телеканал "Дом".

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Какие вакцины есть в Украине

Сейчас для иммунизации украинцев используют 6 вакцин, все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Тип вакцины – РНК.
  • Moderna - разработка американской компании Moderna. Тип вакцины – РНК.
  • Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson. Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.
  • AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия). Тип вакцины – нереплицируемый вирусный вектор.
  • CoronaVac - разработка китайской компании Sinovac Biotech. Тип вакцины – инактивированная.

Чем вакцинируют украинцев

Согласно данным Министерства здравоохранения, самой популярной остается вакцина Pfizer. Доля всех привитых среди вакцина:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 39,8%
  • CoronaVac - 27,9%
  • Moderna - 13,9%
  • AstraZeneca - 12,0%
  • CoviShield - 6,1%
  • Janssen (Johnson & Johnson) – 0,3%

Вакцинация в Украине

С начала прививочной кампании вакцинированы 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

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За 16 октября в Украине от COVID-19 вакцинировали 82 200 человек.

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