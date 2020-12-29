Камеры на дорогах зафиксировали огромное количество нарушений ПДД

Сначала были установлены всего 50 камер, но нарушители посыпались пачками

За полгода камеры на автодорогах зафиксировали более 1,2 миллиона нарушений правил дорожного движения, более двух третей выписанных штрафов уже оплачены. Об этом рассказал первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Он напомнил, что система автоматической фиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года. Камеры были установлены в местах повышенной концентрации ДТП.

"По состоянию на сегодня система автоматической фиксации зафиксировала и было вынесено более 1,2 миллиона постановлений (о нарушениях ПДД) – то есть фактически (нарушители) были привлечены к ответственности", – сказал Белошицкий.

Представитель Патрульной полиции подчеркнул, что 84% от общего количества штрафов уже оплачены, а это более 187 миллионов гривен, которые пошли в госбюджет.

Напомним, с началом запуска системы видеофиксации были установлены 50 камер наблюдения, а всего до конца этого года планировалось иметь на автодорогах 270 камер наблюдения. В следующие годы будет установлено еще 400 камер. Читайте подробнее, как камеры на дорогах снизили количество ДТП.

Подробнее о том, как работает система видеофиксации нарушений ПДД, узнавайте из видео:

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