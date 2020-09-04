"Каму Лукашэнка бацька" – тема программы "Свобода слова Савика Шустера"

В студии программы ведущий Савик Шустер вместе с гостями выяснит, чем закончатся протесты в Беларуси

В пятницу, 4 сентября, в 21:00 в студиисоциально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, чем закончатся протесты в Беларуси, как Украина должна реагировать на события в соседнем государстве, действительно ли украинские спецслужбы готовили самую масштабную операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"? И есть ли среди окружения президента предатель?

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Гостями выпуска станут:

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

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Мария Колесникова, член президиума Координационного совета Беларуси, координатор штаба Виктора Бабарыко;

Вероника Цепкало, жена и лидер штаба кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало;

Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";

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Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006), член СНБОУ (2007-2010; 2014-2015);

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), начальник Главного управления разведки МОУ (1997-2000), Чрезвычайный и Полномочный Посол;

Александр Скипальский, генерал-лейтенант, заместитель председателя СБУ (1997-1998; 2006-2007);

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ".

Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября 2019 года. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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