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Канал "Украина 24" запускает новый проект "Утро чемпионов"

9 октября, 12:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

12 октября первый эфир программы проведут Тала Калатай и Сергей Никифоров

12 октября на общенациональном канале "Украина 24" состоится большая премьера новой программы – "Утро чемпионов". С понедельника по пятницу в 6:30 украинцы будут просыпаться с чемпионами информационного пространства – ведущими канала "Украина 24".

"Общенациональный канал "Украина 24" расширяет свои возможности! С радостью сообщаем, что новый проект "Утро чемпионов" создан для тех, кто хочет с первых минут пробуждения узнать всю актуальную информацию и зарядиться позитивом на рабочий день", – рассказал главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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"Утро чемпионов" – информационно-развлекательная программа для украинцев, которые хотят начать свое утро с потока важных новостей. Помимо практических советов, мы первые будем сообщать о главных событиях, приглашать гостей, находящихся на пике информационного интереса.

12 октября первый эфир программы проведут Тала Калатай и Сергей Никифоров. Ведущие ставят себе цель – поднять настроение всей стране и подробно рассказать о событиях, которые влияют на ситуацию сегодня.

Уже на следующей неделе канал "Украина 24" удивит зрителей: к команде информационных чемпионов присоединятся известные медийные лица.

Смотри нас с первых минут пробуждения. Знай, какие новости являются важнейшими. Решай, как повлиять на мир сегодня.

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Не пропусти 12 октября в 6:30 "Утро чемпионов"!

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