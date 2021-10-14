Каникулы могут затянуться! Как долго школьники будут дома

Министерство здравоохранения и Министерство образования дискутируют о продлении осенних каникул для школьников. Обсуждение привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Об этом сообщил главный санитарный доктор Игорь Кузин в интервью UA: Украинский радио .
Сколько дети будут дома
По словам санврача, скорее всего, каникулы будут немножко продлены.
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"Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Мы в данный момент дискутируем о сроке 3-4 недели" , – рассказал Кузин.
Дети болеют коронавирусом
По его словам, на стационарном лечении за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.
"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на условный карантин" , – добавил Кузин.
Обязательная вакцинация для педагогов
Если в Украине до ноября педагогине сделают прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.
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