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Каникулы могут затянуться! Как долго школьники будут дома

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
14 октября, 17:12
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Минздрав и Минобразования хотят оставить детей на осенних каникулах подольше
Школы хотят отправить на карантин еще на несколько недель.
Школы хотят отправить на карантин еще на несколько недель.

Министерство здравоохранения и Министерство образования дискутируют о продлении осенних каникул для школьников. Обсуждение привело к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный доктор Игорь Кузин в интервью UA: Украинский радио .

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Сколько дети будут дома

По словам санврача, скорее всего, каникулы будут немножко продлены.

"Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Мы в данный момент дискутируем о сроке 3-4 недели" , – рассказал Кузин.

Дети болеют коронавирусом

По его словам, на стационарном лечении за коронавируса находится 607 детей – это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

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"Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на условный карантин" , – добавил Кузин.

Обязательная вакцинация для педагогов

Если в Украине до ноября педагогине сделают прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, которые должны обязательно вакцинироваться для полноценной работы.

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