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Каникулы в школах официально перенесли: Кабмин утвердил новые даты

13 октября, 17:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

После каникул школьники снова могут учиться удаленно

После каникул, которые должны начаться в украинских школах с 15 октября, возможен перевод детей на дистанционное обучение.

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Об этом после заседания Кабинета министров 13 октября в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, каникулы у школьников будут длиться с 15 по 30 октября. Изначально они были запланированы на 25 октября, однако из-за местных выборов их решили начать на 10 дней раньше, поскольку в школах будут действовать избирательные участки.

Кроме того, вузам и институтам также рекомендуют с 15 октября по 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

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Ранее аналогичную рекомендацию образовательным заведениям дало Министерство образования и науки.

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Однако местные власти взбунтовались – в Киеве, Харькове, Львове и Черновцах отказались начинать каникулы раньше назначенного срока. В частности, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что это затянет процесс эпидемии в стране – сначала надо проиммунизировать детей и молодежь.

Как украинские школы впервые открывались в условиях всемирной пандемии, смотрите в видеосюжете:

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