Карамель взорвалась. Украинец хотел приготовить огромный Skittles, но попал в больницу (видео)

Очередная попытка блогера приготовить что-то интересное закончилась плачевно – из-за взрыва парень получил ожоги

Блогера с ожогами увезли в больницу. Коллаж "Сегодня"

Популярный украинский блогер Иван Зайченко, более известный под псевдонимом Vanzai, попал в больницу с ожогами после того, как попытался приготовить 78-килограммовую конфету Skittles.

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Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Зайченко отметил, что он достал из холодильника сотейник с карамелью и поставил его на включенную на максимальную мощность плиту. Однако внизу карамель начала быстро плавиться, а сверху она оставалась холодной и плотно держалась за стенки посуды.

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"Оно начало трещать, я вдруг решил попробовать температуру пальцем, дотронулся сверху и в эту секунду произошел взрыв. Он был настолько мощный, что выбил решетку вытяжки. Так же попало в глаза, я быстро помыл лицо холодной водой, залил пеной от ожогов и на скорой помощи уехал в больницу", – написал он.

Зайченко лежит под капельницей. Фото из Instagram

Кто такой Иван Зайченко?

В известного украинца есть свой кулинарный блог на YouTube. Иван часто готовит гигантские аналоги известных блюд, а также еду из популярных фильмов и мультсериалов. Сейчас на его канал подписаны 6,74 млн пользователей.

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