Карантин хотят ужесточить со следующей недели. Какие ограничения ждут украинцев

Минздрав инициирует усиление карантина уже с 13 сентября, ходатайство подали в Кабмин

Украину вскоре могут перевести в желтую зону. Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности, чтобы усилить с 13 сентября карантинные ограничения.

Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на телеканале "Украина 24".

"У нас состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина уже сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из зеленого уровня эпидемической опасности в желтый. Мы от Минздрава подали ходатайство в Кабмин, что на текущей неделе состоится комиссия техно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая рассмотрит наше обращение. И скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет на желтый уровень эпидемической безопасности. Соответственно, будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для желтого уровня и касаются в основном массовых мероприятий", – сказал министр.

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Ляшко пояснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина.

Если местами происходит ухудшение до оранжевого или красного уровня, страна переходит к региональному распределению на зоны.

Сейчас опасности перехода на оранжевый или красный уровень нет ни в одном регионе Украины.

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Как будут работать школы и транспорт

По словам министра, в желтом уровне ограничений для работы общественного транспорта не будет.

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Относительно образовательных учреждений, то Ляшко сказал, что по нормам, такие школы будут работать офлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

Если в регионе устанавливается красный уровень эпидемиологической опасности, то посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Что запрещается в желтой зоне?

проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;

работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;

осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;

проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;

размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;

деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);

посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;

проведение плановых операций;

посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд "карантинных" запретов в учебных заведениях Киева.