Карантин к дню независимости – в Украине тревожная ситуация с COVID-19

Если количество новых больных будет расти такими же темпами, вскоре в стране могут заговорить об ужесточении карантина

В Украине перед Днем Независимости увеличивается заболеваемость COVID-19. Коллаж "Сегодня"

В Украине после снижения заболеваемости ковидом показатели снова начали увеличиваться. Если в середине июля за сутки было до 600 заболевших, то сейчас более тысячи. Причем половина новых пациентов болеют тяжело и лечатся в больницах.

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Сайт "Сегодня" проанализировал, стоит ли ждать нового скачка заболеваемости до Дня Независимости и каким будет карантин.

Какая ситуация этим летом

По данным Минздрава, в июле за день фиксировали менее 800 новых случаев за сутки. В то же время большая часть пациентов попадали в больницу. В некоторые дни количество госпитализированных было больше, чем заболевших.

Меньше всего новых случаев было 12 июля – 174. При этом госпитализированных было 266.

Больше всего случаев зафиксировали 23 июля – 763. Госпитализированных – 446.

Во второй половине июля заболевших уже практически всегда было больше, чем выздоровевших. Например:

22 июля – 726 заболели, 501 выздоровел;

25 июля – 286 заболели, 159 выздоровели;

27 июля – 681 заболел, 515 выздоровели.

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В августе ситуация продолжила ухудшаться. 3 числа был скачек – 827 новых больных. На следующий день было 984 случая, 5 августа – уже 1052.

При этом госпитализированных – около половины. К примеру, 10 августа было 1122 новых случая и 548 увезли в больницу, 11 августа – 1 247 случаев и 588 госпитализаций.

Как волна заболеваемости накрыла страну в прошлый раз

Пик заболеваемости ковидом в Украине был в конце марта-начале апреля этого года. Тогда количество новых пациентов было около 20 тысяч за сутки.

В начале февраля в стране ежедневно фиксировали 3-4 тысячи новых случаев коронавируса, а в конце месяца – 5-6 тысяч. Резкий рост начался в середине марта – показатели были около 10 000 и до 2 апреля выросли до рекордных 20 341 случаев за сутки.

При этом выздоровевших было намного меньше заболевших:

18 марта – 15 850 новых случаев, 4592 выздоровевших;

24 марта – 16 669 новых случаев, 6748 выздоровевших.

Какая ситуация будет на День Независимости?

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В прошлый раз за два месяца уровень заболеваемости вырос с 3-4 тысяч до 20 тысяч, то есть примерно в шесть раз. Так что можно ожидать, что ко дню Независимости Украины 24 августа прирост больных тоже может резко увеличиться. А если будет много пациентов, особенно госпитализированных, в стране ужесточат карантин.

При этом стоит помнить, что в стране сделали уже более 7 млн прививок против коронавируса, что тоже повлияет на статистику.