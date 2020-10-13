Карантин, каникулы и новые ограничения: 5 жестких решений Кабмина

В Украине продлили карантин – встречать Новый год украинцы будут с эпидемиологическими ограничениями. Это стало ясно после заседания Кабинета министров, которое прошло 13 октября под руководством премьера Дениса Шмыгаля.

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Сайт "Сегодня" собрал воедино все решения, которые были приняты украинским правительством на сегодняшней встрече:

1. Карантин продлевается. Адаптивный карантин будет действовать минимум до 31 декабря. Шмыгаль назвал это "необходимым шагом, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев" и "наиболее действенным механизмом от распространения коронавируса".

2. Эпидемиологические ограничения усиливаются. Количество людей на общественных мероприятиях резко уменьшили, запретили заведениям общепита работать с 22:00 до 7:00, а спортивные мероприятия (кроме международных соревнований) будут снова проходить без зрителей.

3. Понижены критерии для перехода в "красную зону". Самые жесткие ограничения будут действовать в тех городах и районах, где заболеваемость на протяжении 14 дней составляет более 320 инфицированных на 100 тыс. населения.

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4. Увеличиваются масштабы ПЦР-тестирования. Охват тестирования вырастет с 24 до 48 на 100 тыс. населения на протяжении семи дней, а также 30 тыс. до 50 тыс. ежедневно в течение месяца.

5. Перенесли каникулы. Школам рекомендуют начать каникулы не 26-го, а уже 15 октября (по 30 октября) с возможностью перевода на дистанционное обучение в дальнейшем. Вузам также рекомендуют с 15 октября по 15 ноября учиться удаленно.

Напомним, что по данным СНБО, по состоянию на 13 октября в Украине было зафиксировано 270 587 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5122 привели к смертельным последствиям.

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