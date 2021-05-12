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Карантин ослабили. Почти вся Украина перешла в желтую зону

12 мая, 12:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Почти вся страна пожелтела, в оранжевой зоне карантина остались лишь Николаевская и Черкасская области

/ Фото: Getty Images

Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. В оранжевой зоне остались лишь две области.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

В желтую зону перевели сразу шесть областей:

  • Волынскую;
  • Донецкую;
  • Житомирскую;
  • Кировоградскую;
  • Луганскую;
  • Тернопольскую.

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В оранжевой зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В этих областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования.

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Данные об эпидемиологической ситуация в стране. Источник: moz.gov.ua

Данные об эпидемиологической ситуация в стране. Источник: moz.gov.ua

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4538 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 129 073 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 356 украинцев (всего – 46 987). Вылечить удалось 1 797 136 инфицированных (19 766 – за последние сутки).

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.

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