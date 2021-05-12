Карантин ослабили. Почти вся Украина перешла в желтую зону

/ Фото: Getty Images
Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. В оранжевой зоне остались лишь две области.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.
В желтую зону перевели сразу шесть областей:
- Волынскую;
- Донецкую;
- Житомирскую;
- Кировоградскую;
- Луганскую;
- Тернопольскую.
Читайте также: Адаптивный карантин продлят еще на месяц – Шмыгаль назвал новые даты
В оранжевой зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В этих областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования.
Данные об эпидемиологической ситуация в стране. Источник: moz.gov.ua
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 4538 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 2 129 073 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 356 украинцев (всего – 46 987). Вылечить удалось 1 797 136 инфицированных (19 766 – за последние сутки).
Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса.
Все подробности в спецтеме Коронавирус