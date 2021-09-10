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Карантин пока отменяется. Нужны юридические изменения – Ляшко

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 сентября, 15:03
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Минздрав может инициировать внеочередное заседание Кабмина
Ляшко подчеркнул, что постановление об адаптивном карантине вступит в силу через семь дней после его одобрения. Фото: коллаж "Сегодня"
Ляшко подчеркнул, что постановление об адаптивном карантине вступит в силу через семь дней после его одобрения. Фото: коллаж "Сегодня"

Желтый уровень эпидемической опасности в Украине можно будет ввести после утверждения юридических изменений в постановление об адаптивном карантине, которые сейчас находятся на согласовании в Министерстве юстиции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко

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"Мы говорили о том, что сегодня по адаптивному карантину мы можем вводить на территории Украины желтый уровень эпидемической небезопасности. В то же время в желтом уровне у нас прописано, что учебные заведения прекращают свою работу, если вакцинированы не 80% педагогического состава. Поскольку мы пересмотрели еще и ограничения, которые используются в желтом и красном уровнях эпидемической небезопасности для других сфер, в том числе и для кулинарных заведений, общественного питания, и для желтой зоны предусмотрели использование одной прививки с курса. Оказалось, что ограничения для учебных заведений не коррелировались с другими ограничениями, поэтому мы решили, что желтый уровень мы введем после того, как предложенные Министерством здравоохранения изменения будут одобрены правительством", – сказал Ляшко журналистам в пятницу, 10 сентября.

Он отметил, что на протяжении текущей недели Минздрав прошел соответствующее согласование со всеми центральными органами исполнительной власти, и "сейчас отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции".

После получения вывода Минюста, Министерство здравоохранения планирует обратиться к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы рассмотреть вопрос о внесении изменений к постановлению об адаптивном карантине.

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Ляшко объяснил, что эти изменения смогут вступить в силу через семь дней после принятия, и только после этого будут основания ввести в Украине желтый уровень эпидемической небезопасности.

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Что запрещается в желтой зоне?

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.
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Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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