Как будут работать ночные клубы после усиления карантина

Есть два условия, при которых работа ночных клубов либо ограничивается, либо прекращается полностью

Минздрав предлагает Кабинету министров усилить карантин в Украине. Об этом 5 ноября заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Реклама

Новые ограничения Кабмин рассмотрит в пятницу, 6 ноября, на внеочередном заседании.

Согласно действующему постановлению Кабмина, клубам запрещается работать в "красныхзонах", а в "оранжевых" запрещается работать после полуночи и до семи утра.

Виктор Ляшко предлагает ввести дополнительное наказание за нарушение ограничений – полностью закрывать бизнес, в том числе и ночные клубы, за несоблюдение карантина.

"Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарные нормы, прописанные в постановлении Кабинета министров Украины. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы, а те, кто придерживаются, – чтобы могли работать в условиях карантинных ограничений", – сказал Виктор Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной". Все будет зависеть от результатов тестирований на COVID-19.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама