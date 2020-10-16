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Карантин в мире. В Минздраве обновили список "красных" и "зеленых" стран

16 октября, 14:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В список "зеленых" вошли 149 стран

По состоянию на 16 октября в списке стран со значительным распространением COVID-19 находится 44 страны "красной зоны". Список сформировали с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения.

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Согласно опубликованным данным, "красными" стали Чехия, Израиль, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Армения, Словакия, США, Румыния и Швейцария.

В то же время в перечень "зеленой зоны" входят 149 стран, в том числе: Грузия, Польша, Венгрия, Тунис, Хорватия, Мальдивы, Бразилия, Россия, Италия, Канада, Индия, Швеция, Беларусь, Греция, Турция, Литва и Египет.

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Напомним, в странах ЕС могут ввести новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Страны разделят на "зеленую", "оранжевую", "красную" и "серую" зоны. Таким образом гражданам ЕС хотят упростить пересечение границ и установить единую систему для всех стран Европы.

Также мы сообщали, что в Европе власти ужесточают карантин. "Сегодня" писали, какие ограничения ввели в разных странах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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