Карантин в Украине. 12 областей рискуют перейти в оранжевую зону

Худшая ситуация с загруженностью больниц из-за коронавируса в Харьковской и Хмельницкой областях

Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 октября, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако показатели 12 регионов соответствуют "оранжевой".

Об этом сообщает МОЗ .

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По сравнению со вчерашним днем, показатели улучшились в Ровенской и Винницкой области. Однако во многих регионах ситуация усложняется.

В "оранжевой зоне" могут оказаться:

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Луганская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая области.

В больницы попадают все больше людей

Во всех регионах, кроме Кировоградской области, превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Кроме этого, уровень госпитализаций выше нормы в восьми областях. Хуже всего ситуация в Харьковской (81,8) и Хмельницкой (76,7). Норма уровня госпитализаций – менее 60 на 100 тысяч населения.

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Также в Харьковской области увеличивается загруженность коек с кислородом. Показатель составляет 67,4% при норме менее 65%. Еще хуже ситуация в Донецкой области – там 69%.

Кто на пороге "красной зоны"?

Вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону". Согласно показателям, это будут:

Харьковская,

Запорожская,

Херсонская области.

Ранее мы писали:

Сайт "Сегодня" узнал, как будет работать междугороднее сообщение в красных зонах . Об этом рассказал начальник управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что городской штаб оперативного реагирования рекомендовал усилить карантин во Львове.

Власти Харькова также уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.