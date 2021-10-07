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Карантин в Украине. 12 областей рискуют перейти в оранжевую зону

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
7 октября, 11:35
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Худшая ситуация с загруженностью больниц из-за коронавируса в Харьковской и Хмельницкой областях
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 октября, все области Украины находятся в "желтой" зоне карантина. Однако показатели 12 регионов соответствуют "оранжевой".

Об этом сообщает МОЗ .

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По сравнению со вчерашним днем, показатели улучшились в Ровенской и Винницкой области. Однако во многих регионах ситуация усложняется.

В "оранжевой зоне" могут оказаться:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Хмельницкая,
  • Черновицкая области.

В больницы попадают все больше людей

Во всех регионах, кроме Кировоградской области, превышен уровень заболеваемости коронавирусом. Кроме этого, уровень госпитализаций выше нормы в восьми областях. Хуже всего ситуация в Харьковской (81,8) и Хмельницкой (76,7). Норма уровня госпитализаций – менее 60 на 100 тысяч населения.

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Также в Харьковской области увеличивается загруженность коек с кислородом. Показатель составляет 67,4% при норме менее 65%. Еще хуже ситуация в Донецкой области – там 69%.

Кто на пороге "красной зоны"?

Вчера на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что в ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону". Согласно показателям, это будут:

  • Харьковская,
  • Запорожская,
  • Херсонская области.

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