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Карантин в Украине. 16 областей рискуют перейти в "оранжевую" зону

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 октября, 12:27
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Ситуация уровнем госпитализации и выявлением новых COVID-больных ухудшается
Иногда люди болеют бессимптомно. Фото: коллаж "Сегодня"
Иногда люди болеют бессимптомно. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 11 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. При этом показателям оранжевой соответствуют 16 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В большинстве регионов превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Худшая ситуация второй день подряд в Херсонской области. Сейчас там показатель составляет 94,9 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, в Донецкой и Одесской областях превышен показатель загруженности коек с кислородом.

Какие области могут попасть в оранжевую зону?

  • Волынская
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Кто близок к красной зоне?

Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, в данный момент близка к красной зоне Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.

"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но в данный момент мы видим, что Черновицкая область, которая сама "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.

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Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попав в оранжевый, в данный момент одна из первых, которая может приблизиться к красной зоны.

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