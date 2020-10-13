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Карантин в Украине готова ослабить только одна область

13 октября, 14:54

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Практически все регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области – 327,1, в Тернопольской – 284,5 и в Харьковской – 282,9.

Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.

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Ранее мы сообщали, что в Украине снова более пяти тысяч заболевших за сутки.

Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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