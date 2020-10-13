Карантин в Украине готова ослабить только одна область

Практически все регионы не соответствуют критериям для ослабления мер

В Украине по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.

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Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Полтавская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области – 327,1, в Тернопольской – 284,5 и в Харьковской – 282,9.

Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.

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Ранее мы сообщали, что в Украине снова более пяти тысяч заболевших за сутки.

Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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