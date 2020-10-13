Карантин в Украине готова ослабить только одна область

В Украине по состоянию на 13 октября условиям для ослабления карантина не соответствуют почти все области.
Как сообщает Минздрав Украины, не готовы смягчать ограничения:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней. Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Сумской области – 327,1, в Тернопольской – 284,5 и в Харьковской – 282,9.
Отметим, лишь Кировоградская область может ослабить карантин.
Ранее мы сообщали, что в Украине снова более пяти тысяч заболевших за сутки.
Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Киев переместился в "оранжевую зону", Сумы – в "красной".
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