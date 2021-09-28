Карантин в Украине. Как будут работать школы в красной зоне

В этой зоне обязательная 100% вакцинация учителей

Как будут работать школы в красной зоне карантина: ответ МОН. Коллаж: "Сегодня"

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, как будут работать школы в красной зоне карантина. В этой зоне обязательная 100% вакцинация учителей.

Об этом заявила заместитель министра образования Вера Рогова, в эфире "Сніданок с 1+1".

"Оранжевая зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольная, начальная, высшая, средняя школа. Если регион переходит к красной зоне, то обязательно 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет то учебное заведение перейдет на дистанционное обучение", — сообщила заместитель министра образования.

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По ее словам, речь идет о стопроцентной вакцинации всего коллектива учреждения — только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Четыре области Украины могут попасть в оранжевую зону

Ранее мы сообщали, что в Украине по состоянию на вторник, 28 сентября, четыре региона демонстрируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют желтому уровню эпидемической опасности, который ввели 23 сентября. Согласно данным Минздрава, к оранжевой зоне относятся следующие области Украины:

Донецкая;

Тернопольская;

Черкасская;

Черновицкая.

Превышение нормы

В перечисленных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных COVID-19. Сейчас наихудшая ситуация в Черкасской области — 73,8%. Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него должна составлять не более 50%.

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Также Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом — 67,1%. Допустимая норма — до 65%.

Кроме того, в названых областях превышена норма уровня заболеваемости на коронавирус. Сейчас на первом месте находится Черновицкая область — 451, далее идет Тернопольская — 268, Донецкая — 246 и Черкасская — 193.

Уровень заболеваемости COVID-19 должен составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

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С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности: