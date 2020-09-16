Карантин в Украине не готовы смягчать Киев и 19 областей

Требованиям Минздрава соответствуют только пять областей

В Украине по состоянию на 16 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Соответствуют требованиям медиков только пять регионов.

Не готовы смягчать карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.

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Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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