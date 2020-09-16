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Карантин в Украине не готовы смягчать Киев и 19 областей

16 сентября, 14:37

Руслан Ровик Руслан Ровик

Требованиям Минздрава соответствуют только пять областей

В Украине по состоянию на 16 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.

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Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Соответствуют требованиям медиков только пять регионов.

Не готовы смягчать карантин:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.

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Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

Ранее мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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регионы карантин Минздрав коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

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