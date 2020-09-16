Карантин в Украине не готовы смягчать Киев и 19 областей

В Украине по состоянию на 16 сентября условиям для ослабления карантина не соответствуют Киев и 19 областей страны.
Об этом сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
Соответствуют требованиям медиков только пять регионов.
Не готовы смягчать карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч жителей.
Могут ослабить карантин Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров обновил карантинное зонирование Украины, в соответствии с которым Киев попал в "оранжевую зону". В "красной зоне" остались три областных центра: Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск.
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