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Карантин в Украине снова продлят: Кабмин принял решение

26 августа, 13:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

В стране сохраняется негативная динамика заболеваемости

Карантин в Украине продлят до ноября. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Адаптивный карантин позволяет держать нам баланс между карантинными ограничениями и нормальной жизнью страны. При этом увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании правительства рассмотрим вопрос о продлении адаптивного карантина на два месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам будут действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлеваем карантин. Соответственно до ноября мы планируем, что он будет действовать в той форме, в которой мы его уже сейчас применяем в Украине", – сказал он.

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Позже члены правительства проголосовали за соответствующее решение. Кроме этого, Кабмин запретил работу ночных клубов и "заведений общественного питания с организацией досуга" даже в зеленой зоне карантина.

Ранее сообщалось, что на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского премьер Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября. Учитывая негативную динамику заболеваемости, Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер.

Как известно, 22 июля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер до 31 августа.

Напомним, в начале августа Кабмин изменил критерии, по которым Украину делят на зоны карантина. Теперь два показателя – коэффициент случаев заболеваемости и динамика роста количества больных – объедены в один: уровень новых зараженных на 100 тысяч населения за 14 дней.

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Отметим, за последние сутки, 25 августа, в Украине подтвердили 1670 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии инфекцию диагностировали у 110 085 человек. Выздоровели 53 454 человека. Летальных случаев – 2354.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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