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Карантин в Украине точно усилят, но вакцинированных ждет сюрприз

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
8 сентября, 13:41
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В Украине с наступлением осени наблюдается ухудшение эпидемической ситуации, заразившихся с каждым днем все больше
В Украине усиливают ограничения. Фото: УНИАН
В Украине усиливают ограничения. Фото: УНИАН

Карантин в Украине усилят, ожидается, что со следующей недели. Все области попадут в желтую зону, а для вакцинированных украинцев ограничения будут ослаблены. Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в Украине с наступлением осени наблюдается ухудшение эпидемической ситуации. Только по состоянию на 7 сентября было зафиксировано более 2,7 тыс. новых заразившихся коронавирусом, и постепенно эта цифра идет вверх.

"Во избежание жестких локдаунов и красных зон мы должны действовать на опережение. Мы возвращаемся в режим работы регулярных заседаний комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ ЧС). Уже в ближайшие дни состоится соответствующее заседание, где будет рассматриваться вопрос желтого уровня эпидемической опасности по всей стране", – сказал он.

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В свою очередь министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что большинство жестких ограничений не будут действовать в отношении вакцинированных.

"Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному… Большинство ограничений, которые предусмотрены в желтом и красном уровнях, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал он.

В течение семи дней после сегодняшнего заседания правительства должна собраться комиссия ТЭБ ЧС для принятия решение по усилению карантина.

Что запрещается в желтой зоне?

  • проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 1 кв. м;
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее чем два метра между столиками;
  • деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц и санаториев);
  • посещение школ и детсадов, если половина детей и педагогов болеет;
  • проведение плановых операций;
  • посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 кв. м площади.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

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Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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