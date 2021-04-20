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Карантин в Украине. Три области готовятся выйти из красной зоны

20 апреля, 15:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В трех областях Украины стабилизируется ситуация с ковидом – какие регионы сейчас в красной зоне – список

В Черновицкой области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Регион вскоре может выйти из красной зоны. Кроме Буковины, из списка красных готовятся выйти Ивано-Франковская и Закарпатская области.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Отмечается, что стабильное улучшение эпидемиологической ситуации фиксируется и во Львовской области.

По состоянию на 20 апреля красная зона действует в Киеве и 12 регионах Украины:

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  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.
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В то же время желтыми остаются только три области:

  • Херсонская;
  • Ивано-Франковская;
  • Закарпатская.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавали, когда Киев может покинуть красную зону.

Кроме того, мы писали, что Одесская область может выйти из красной зоны совсем скоро.

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карантин Украина красная зона
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