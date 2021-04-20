Карантин в Украине. Три области готовятся выйти из красной зоны

В Черновицкой области стабилизируется ситуация с коронавирусом. Регион вскоре может выйти из красной зоны. Кроме Буковины, из списка красных готовятся выйти Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Отмечается, что стабильное улучшение эпидемиологической ситуации фиксируется и во Львовской области.
По состоянию на 20 апреля красная зона действует в Киеве и 12 регионах Украины:
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В то же время желтыми остаются только три области:
- Херсонская;
- Ивано-Франковская;
- Закарпатская.
Напомним, ранее "Сегодня" узнавали, когда Киев может покинуть красную зону.
Кроме того, мы писали, что Одесская область может выйти из красной зоны совсем скоро.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк